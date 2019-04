Francesco Monte e Giulia Salemi, bebè in arrivo? Ecco l'indizio

Giovedì 25 Aprile 2019, 16:09 - Ultimo aggiornamento: 25-04-2019 16:12

Francesco Monte e Giulia Salemi in attesa di un bebè? Nelle ultime ore il rumor si rincorre sul web. L'amore tra i due ex gieffini procede a gonfie vele e, archiviata la storia con Cecilia Rodriguez, Francesco potrebbe mettere su famiglia con l'influencer italo-persiana. E ci sarebbe un indizio...In un'intervista rilasciata a Oggi, ripresa dal sito del Giornale, Francesco Monte e Giulia Salemi hanno parlato della loro storia nata davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip e l'influencer si sarebbe lasciata sfuggire una frase che non è passata inosservata: «Un piccolo Monte mi piacerebbe moltissimo e poi nella vita il mio motto è mai dire mai, stiamo a vedere cosa succederà».Che la coppia stia già provando ad allargare la famiglia e la cicogna sia in arrivo? Staremo a vedere.