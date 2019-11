George Clooney e Amal si sono separati? «Vivono in case diverse e lei ha portati i gemelli con sé»

Ultimo aggiornamento: 13:19

«Vivono in case diverse e lei ha portati i gemelli con sé». La coppia più ammirata di Hollywood potrebbe essere in crisi o addirittura in via di separazione? È in questa direzione che vanno alcuni rumor d'oltreoceano. Ma andiamo con ordine.Come riporta il sito New Idea, George Clooney e Amal sarebbero vicini alla separazione e già vivrebbero in case diverse. Ecco cosa riporta il sito d'informazione: «Amal è preoccupata per il fitto programma di suo marito, che potrebbe avere un effetto a catena sui bambini. Non sa se può continuare a seguirlo in tutto il mondo e a turbare ancora i suoi figli. George l'ha esortata a prendere in considerazione la terapia matrimoniale, ma Amal dice che fino a quando non vedrà George cercare di apportare modifiche e metterla al primo posto, non è nemmeno interessata a fare lo sforzo».A fare da contraltare a questo gossip, c'è la posizione del sito Gossip Cop , secondo cui i due vivrebbero lontani solo per motivi di lavoro. «George Clooney è in Inghilterra per le riprese del film Netflix Good Morning, Midnight, dove sarà attore, regista e produttore. Amal, avvocato per i diritti umani, è rimasta a New York per impegni con l'Onu». È dunque crisi o semplice routine matrimoniale? Staremo a vedere.