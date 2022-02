Gf Vip, nozze fake Belli-Duran. Il gioielliere vuole indietro le fedi: «Tutto finto, che delusione»

Non si arrestano i rumors sulla coppia più chiacchierata del GF Vip: Alex Belli e Delia Duran. L'ultima rivelazione arriva programma Pomeriggio 5, condotto da Barbara D'Urso. Ospite della puntata è stato il commerciante che ha confezionato le fedi nuziali per il matrimonio di Alex Belli e Delia Duran: «Questo signore che ha regalato le fedi a loro ora è arrabbiato» ha esordito la conduttrice.

In realtà, com'èm già noto, i due gieffini non si sono realmente sposati, ma è stata una "grande" festa. «Ho avuto il piacere di conoscere Alex e Delia perché si sono presentati nel mio negozio per comprare le fedi. La personalizzazione è stata realizzata con i nomi, la data del matrimonio e il simbolo dell’infinito. Ci hanno invitato al matrimonio, così abbiamo deciso di regalare a loro le fedi» racconta del commerciante che, subito dopo, ha cambiato decisamente tono, parlando di nozze fake.

«Un bel matrimonio ma tutto finto – ha evidenziato l’imprenditore -, veramente tutto finto. Per noi è una grande delusione aver regalato delle fedi importanti, non per il valore economico, quanto piuttosto per il valore che hanno nel simbolo dell’unione». Infine il commerciante ha spiegato perché vorrebbe che gli anelli gli fossero restituiti. «Barbara, io proporrei ad Alex e Delia di restituire le fedi e di donarle a una coppia bisognosa che magari ha davvero bisogno di acquistarle e non può comprarle economicamente. Penso sia la cosa più giusta e bella da fare. E penso che loro saranno d’accordo».

E la D'Urso incalza ironicamente: «Alfonso Signorini? Hai capito? Lui rivuole le fedi per darle a qualcuno di cui ha bisogno».