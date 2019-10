Giulia De Lellis vola a Singapore. Poi posta su Instagram Iannone nudo

Venerdì 11 Ottobre 2019, 12:39 - Ultimo aggiornamento: 11-10-2019 12:57

«Adesso ci prenderemo una pausa da tutto», aveva preannunciatodopo il boom del suo nuovo libro "Le corna stanno bene su tutto". Ma la coppiaproprio non riesce a stare lontana dai social. Durante una fuga romantica a Singapore Giulia ha postato delle storie suche hanno lasciato un po' perplessi i fan.La vista panoramica dai grattacieli, il nuovo completino intimo di Tezenis.. e infine sì, anche Iannone nudo. Per non esagerare l'influencer gli ha coperto con un cuoricino il lato b.