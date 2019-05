Giulia Salemi e Francesco Monte, vacanze bollenti in barca

Giovedì 23 Maggio 2019, 18:40 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2019 18:53

Si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip di Ilary Blasi, nella terza edizione, e durante il reality in pochi credevano nel proseguo dell’amore fra l’ex tronista Francesco Monte , l’anno prima lasciato in diretta tv dall’allora fidanzata Cecilia Rodriguez, e la coinquilina Giulia Salemi . I due però hanno stupito tutti e, oltre a portare avanti la loro love story, sembra siano pronti per iniziare la convivenza.La coppia, spesso ospite in tv, ha deciso di concedersi una piccola vacanza a Capri, approfittando di un giorno di sole. Mentre solcano il mare su una barca Francesco e Giulia, fotografati dai paparazzi di “Nuovo”, si sono scambiati reciproche coccole, lasciandosi andare anche a qualche toccatina hot.Recentemente Monte ha spento 31 candeline e la fidanzata gli ha organizzato una cena a sorpresa, con amici e parenti e tutti i preparativi naturalmente postati sul social. Tra l’altro i due, come invece riportavano voci di corridoio, non prenderanno parte alla prossima edizione del reality estivo “Temptation Island Vip”