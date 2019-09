Grande Fratello 2019, Ambra Lombardo e Kiko Nalli dietrofront: «Non ci siamo lasciati, ecco i nostri problemi»

Venerdì 20 Settembre 2019, 22:41 - Ultimo aggiornamento: 21 Settembre, 07:30

Nessuna crisi e nessun addio fra Ambra Lombardo e Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari che ha conosciuto fra le mura del Grande Fratello 2019. Ad intervenire sula tam tam mediatico che li voleva ormai separati è stata la stessa Ambra dal suo account Instagram.Le notizie circolate sono una serie di falsità: «Io non ho mai lasciato Kikò – ha fatto sapere dal social - Kikò non ha mai lasciato me. Noi non ci siamo mai lasciati. Viviamo semplicemente un momento di difficoltà legato alla distanza e alla lontananza».Si era addirittura parlato di problemi di intimità: «Non abbiamo nessun problema interno alla coppia, non abbiamo problemi di intimità. Siamo una coppia felicissima quando stiamo insieme. Kikò è un uomo meraviglioso. Cerchiamo per quanto possibile di risolvere le nostre difficoltà legate soprattutto al fatto che non viviamo nella stessa città. E come tutte le coppie nella nostra stessa situazione litighiamo, ma poi troviamo sempre un modo di fare la pace».