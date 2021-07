Ilary Blasi, bikini o intero? Le foto in costume dalla vacanza in Sardegna fanno impazzire il web

Ilary Blasi è in vacanza in Sardegna e le Stories di Instagram sono mozzafiato. Foto in bikini nero a Poltu Quatu, tra Baia Sardinia e Porto Cervo. Ma accanto a lei non c’è capitan Totti, ma tutta la famiglia e alcuni amici. L’ex calciatore, invece, dopo la pausa a Mosca è tornato al lavoro.

APPROFONDIMENTI LA BARCA DELLE STAR Michelle Hunziker, vacanze vip con Ilary Blasi e Nicola Savino: il... IL LITIGIO Francesco Totti in vacanza a Mosca, il gesto di Ilary Blasi lo fa... FAVOLA D'AMORE Francesco Totti e Ilary Blasi, la magica serata per...

Ilary Blasi, le foto dalla vacanza

Nelle foto della Blasi si vede l'ex conduttrice de Le Iene che prende il sole in piscina, mettendo in risalto il suo fisico perfetto.

Francesco Totti e Ilary Blasi, la provocazione al ristorante georgiano: «Ti meno!»