Jessica, l'ex compagna accusa Mauro Marin: «Ero incinta e lui mi ha tirato una sedia»

Domenica 23 Settembre 2018, 16:19 - Ultimo aggiornamento: 23-09-2018 18:13

«Quando ha saputo della gravidanza è sparito». Jessica, ex compagna di Mauro Marin, vincitore del Grande Fratello 10, accusa il padre del figlio, in studio a Domenica Live.Jessica era già stata in trasmissione la scorsa settimana ma c’era stato solo il tempo di un breve accenno alla sua storia e alle difficoltà di rapporto con l’ex-compagno.«Il bambino è stato voluto - racconta Jessica - Mauro, quando convivevamo, mi aveva chiesto di fare un bambino, io i primi mesi non me la sentivo. Dopo sette mesi che vivevamo insieme, abbiamo concepito Brando. Andava tutto bene, poi dopo un mese e mezzo circa Mauro mi ha tradita, ho le prove, e lo ha fatto più di una volta, ha mostrato tutti i difetti del suo carattere».Jessica dice di averlo comunque perdonato, senza che però la situazione migliorasse.«Alle vacanze di Natale siamo andati dai miei a Sulmona, volevo fare un esame a pagamento per capire se il bimbo era in salute, lui non voleva, ero incinta e mi stava tirando una sieda di legno dietro, per fortuna c’era mio padre».Poi Jessica, non sopportando più la situazione, lo ha lasciato.«Mi stava tirando una sedia, è stato violento. In gravidanza, io ho dovuto fare una diffida perché lui era diventato violento, a volte mi chiamava e diceva “ti amo”, altre volte mi telefonava e mi trattava male. Il mio avvocato ha detto che comunque avrei potuto farlo venire al parto se avessi voluto. Lui non si è più fatto sentire. Il bambino ha due mesi. Io gli ho detto che avevo partorito e gli ho chiesto se voleva venire a vederlo. Lui è sparito».Barbara D’Urso fa sentire anche la versione di Mauro, in video: «Io voglio vedere mio figlio, voglio fare il papà, voglio realizzare tutti quei progetti che ci eravamo prefissati».