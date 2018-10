Kendall Jenner choc: pubblicato il suo indirizzo, si ritrova uno stalker in casa

Venerdì 19 Ottobre 2018, 22:22 - Ultimo aggiornamento: 19-10-2018 22:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La furia diè più che comprensibile. La modella e star del web, 22 anni, si è infatti ritrovata perseguitata da unoche si era introdotto nel giardino della suae che da qualche giorno la stava spiando.Dopo la sgradita sorpresa, che poi non si è rivelata essere un caso isolato, Kendall Jenner si è infuriata con il portale TMZ e in un'intervista a Vogue ha dichiarato: «Mi sono sentita violata, prigioniera della mia stessa casa, dopo quello che è successo». Nel mirino di Kendall Jenner c'è TMZ, 'reo' di aver diffuso non solo le foto della villa, ma addirittura anche l'esatto.Per questo, su Twitter , Kendall Jenner non le ha certo mandate a dire: «Come pensate che questa gente orribile sia riuscita a sapere dove si trova la mia casa? Se pubblicate le foto e l'indirizzo, è qualcosa di estremamente insicuro. Anche noi abbiamo diritto alla privacy». E ancora : «Se pubblicate l'indirizzo esatto di dove vivo, state mettendo la mia stessa vita in pericolo. Le vostre case sono al sicuro, ma per me non è così, per colpa vostra. Vi dovreste vergognare».