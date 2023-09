Kylie Jenner e Timothée Chalamet è amore: scatta il bacio al concerto di Beyoncé

Kylie Jenner e Timothée Chalamet sono una di quelle coppie che nessuno si sarebbe mai aspettato. Le voci su una loro presunta frequentazione si sono fatte sempre più insistenti finchè i due hanno deciso di uscire allo scoperto. Quale evento migliore per ufficializzare la loro relazione se non il concerto di Beyoncé, nel giorno del suo compleanno?

Forse, i due ragazzi, in cuor loro speravano di passare inosservati. Ma se durante uno dei brani più romantici di Queen B, Timothée bacia la sua Kylie, diventa un po' difficile far finta di nulla.

Andiamo a vedere cosa è successo e come hanno preso la notizia le fan di Timothée.

Kylie Jenner and Timothée Chalamet Go Public with Romance at Beyoncé Concert https://t.co/S6GbnXgbNm — TMZ (@TMZ) September 5, 2023

Kylie Jenner e Timothée Chalamet hanno ufficializzato la loro relazione durante il concerto di Beyoncé al quale hanno partecipato insieme. Lei è arrivata con la sorella, la top model Kendall Jenner, ma appena ha visto il suo amato, è corsa da lui per godersi il concerto insieme. Dopo carezze, coccole e parole sussurrate all'orecchio, il bacio che conferma la loro storia d'amore.

I fan, però, non sembrano averla presa proprio bene. «Ma quindi è tutto reale? Non ci credo», ha commentato una ragazza. Nonostante i tabloid americani avessero riportato più e più volte alcuni rumor sulla loro relazione, i fan non hanno voluto prendere la notizia sul serio, almeno fino ad oggi.

Tuttavia, c'è ancora chi spera che tutto questo sia una mossa mediatica pensata dalla "momager" Kris Jenner, figlia di Kylie Jenner, e mente dietro a tutti gli scandali della famiglia Kardashian: «C'è Kris dietro tutto questo, io non perdo la speranza di avere Tim single», ha scritto un'ammiratrice.