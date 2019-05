Kim Kardashian e Kanye West svelano il nome del quarto figlio

Domenica 19 Maggio 2019, 15:58 - Ultimo aggiornamento: 19-05-2019 16:07

Kim Kardashian e Kanye West svelano il nome del loro quarto figlio: si chiama Psalm West. L'annucio è stato fatto via social, Kim ha pubblicato sul suo account Instagram li screenshot del messaggio inviato al marito: «Buona festa della mamma con l'arrivo del nostro quarto figlio siamo stati benedetti oltre misura, abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno».Kim Kardashian e Kanye West sono genitori per la quarta volta. Sui social hanno svelato il nome del nuovo arrivato che è Psalm West, tradotto in italiano è Salmo, nell’accezione biblica. Ma anche i nomi degli altri figli non sono da meno: North, 5 anni, Saint, 3, e Chicago, 1 anno.Sempre via instagram la coppia aveva festeggiato l'anniversario di matrimonio: «Cinque anni e quattro figli insieme, la vita non poteva essere migliore. Gli anniversari arrivano troppo presto», nozze che si sono svolte in Italia e precisamente a Firenze, a Forte Belvedere il 24 maggio 2014.Kim non può più portare avanti gravidanze per motivi di salute: soffre di placenta accreta, una patologia che può comportare gravi emorragie dopo il parto, quindi Psalm è nato da una madre surrogata.Per poterlo vedere dal vivo non ci tocca che aspettare le nuove puntate di “Al passo con i Kardashian” reality televisivo statunitense in onda sulla rete via cavo E!.