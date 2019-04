Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada incinta col pancione, shopping per il piccolo in arrivo

Giovedì 18 Aprile 2019, 17:16 - Ultimo aggiornamento: 18-04-2019 17:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Shopping col pancione per Ilaria Spada, accompagnata dal neo marito Kim Rossi Stuart. La showgirl e l’attore si sono conosciuti e innamorati durante una cena organizzata da Caterina Balivo, poi sono arrivati il figlio Ettore nel 2011, l’intimo matrimonio con pochi invitati lo scorso 2 marzo ed ora i due sono pronti ad allargare la famiglia.La coppia è stata sorpresa da “Nuovo” mentre passeggia mano nella mano per la capitale e fa acquisti, in vista del nuovo arrivo, in un negozio con articolo per bambini. Terminato lo shopping Kim, da vero cavaliere, porta pacchi della spesa e li carica nell’auto.Il matrimonio per Ilaria e Kim è arrivato dopo diversi anni di fidanzamento, e Ilaria ha spiegato in un’intervista il motivo: «Sul figlio – ha raccontato - ho sentito di potermi fidare della mia intuizione. Però volevo un matrimonio cristiano, serio, importante. Ho voluto sposarmi con consapevolezza, perché molti matrimoni finiscono perché c’è l’idea che sarà perfetto per sempre come durante l’innamoramento, una fase totalizzante che non è però la vita reale. Non so gli altri, per noi è stato come essere sopra il mondo, per cui era impossibile gestire anche priorità di cibo e sonno».