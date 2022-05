Mare, amici e cucina stellata: le vacanze campane di Lavezzi

Vacanze campane, dopo dieci anni di assenza, per Lavezzi. Il Pocho infatti domani sera sarà per la prima volta allo stadio ora intitolato a Diego Armando Maradona, suo grande idolo, in occasione del Joseph Capriati & Friends, evento musicale nel corso del quale si esibiranno tanti artisti nazionali ed internazionali. L’occasione perfetta per regalarsi una vacanza tra le mete più ambite della regione, e per far conoscere alla fidanzata, la modella Natalia Borges, i luoghi di cui le aveva già senz’altro parlato.

Detto e fatto: da alcuni giorni Ezequiel è ospite di una delle più lussuose e riservate mete della costiera ovvero il Maya Beach Experience degli amici Francesco Giglio e Davide Rocco, meta fissa di calciatori e vip di tutto il mondo non solo per l’organizzazione impeccabile ma anche per la posizione assolutamente suggestiva. Lavezzi è accompagnato dal suo grande amico napoletano Giancarlo Picariello cui lo lega un legame indissolubile fin dai tempi del Napoli e che è stato il promotore del ritorno a Napoli del Pocho con la collaborazione del manager di Capriati, Genny Mosca.

Mare, sole, relax e cucina gourmand sono i punti cardine di questa vacanza vip: le prime tappe serali per Pocho e compagnia sono state nel segno della cucina stellata, dallo chef Gennarino Esposito alla Torre dei Saraceni ed ai Quattro Passi a Nerano da Antonio Mellino. A seguire il gruppo è stato ospite del party Dsquared a Sorrento.