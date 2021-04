Macaulay Culkin, star di “Mamma ho perso l'aereo”, è diventato papà: il bimbo si chiama Dakota, in onore della sorella morta

Quella peste di Macaulay Culkin, l'ex baby star hollywoodiana del celebre film 'Mamma ho perso l'aereo', noto al grande schermo con il nome di Kevin McCallister, è diventato papà. L’attore, che lo scorso agosto ha festeggiato i quarant’anni, è diventato padre per la prima volta, insieme alla compagna anche lei ex star Disney e attrice di "Scandal" e "New Girl", Brenda Song.

La coppia, secondo quanto riportato da Esquire, avrebbe dato alla luce il primogenito il 5 aprile scorso, decidendo con ciò di tenere privata la notizia, non rivelando la stessa gravidanza di Brenda. Il piccolo, figlio di un amore nato nel 2017, sul set di Changeland sarebbe stato chiamato Dakota, in memoria di Dakota Culkin, sorella dell’attore morta nel 2008 in un incidente stradale.

Macaulay Culkin and Brenda Song are PARENTS! The couple welcomed a beautiful baby boy together, Dakota Song Culkin. ❤️https://t.co/ccJsucSSGC pic.twitter.com/B9PUNoEpTZ — E! News (@enews) April 12, 2021

Proprio lo scorso anno Macaulay aveva espresso il desiderio di diventare papà a una rivista statunitense per poi scherzare: «Pratichiamo molto. Stiamo cercando di capire la tempistica, e non c’è niente di più eccitante di quando la tua signora entra nella stanza e dice: Tesoro, sto ovulando».



Il bimbo è nato lunedì 5 aprile alle 13:10 a Los Angeles, con un peso di 6 libbre e 14 once, come riferisce il magazine Esquire. I due neo genitori si sono detti «Super felici».

Dopo le difficoltà familiari, un'infanzia rubata e i diversi problemi di dipendenza, per Macaulay sembra essere arrivata la pace e si chiama Dakota Song.