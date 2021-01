Meghan Markle e Harry, la decisione che spiazza tutti: «Abbiamo ricevuto troppi insulti, ecco cosa faremo». Come riporta una fonte al Sunday Times, negli ultimi mesi i duchi di Sussex avrebbero ricevuto una gran quantità di insulti sui social, sia su Facebook che su Twitter.

In molti non avrebbero condiviso la decisione di Harry e Meghan di fare un passo indietro rispetto alla famiglia reale, anche se questo non giustifica la valanga di insulti che avrebbe investito i genitori del piccolo Archie. Come riporta il sito britannico, proprio per questa ragione Harry e Meghan Markle hanno deciso di abbandonare i social. Non solo Facebook e Twitter, ma anche l'account Instagram Sussexroyal, con oltre 10milioni di follower.

«I social media - ha detto di recente Harry - hanno provocato una crisi di odio, una crisi di salute mentale e una crisi della verità nel mondo».

