Martedì 15 Maggio 2018, 12:32

Sul campo da tennis non è esattamente un talento puro, ma su altri campi è sempre più famosa: parliamo della baby star, tennista della Repubblica Ceca che ha preso parte agli, eliminata però già alle qualificazioni.Monica può vantare su Instagram, in netto aumento col passare dei giorni da quando si è cominciato a parlare di lei: non, come detto, per le sue doti con la racchetta, ma per il suo aspetto fisico da modella. Una ragazza bellissima, come tante sue colleghe, daad, dall’azzurra. Magari anche sul campo migliorerà e si parlerà di lei anche per il suo talento: per adesso, a lasciarci senza fiato sono le sue pose e le sue forme.