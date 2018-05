Uomini e Donne, Nilufar e Giordano tornano sui social: il web è «sotto tutta Trenitalia». Ma cosa vuol dire?

Sempre di più ...❤️ #amorepuro Un post condiviso da Nilufar Addati (@nilufaraddati) in data: Mag 21, 2018 at 6:55 PDT

Martedì 22 Maggio 2018, 12:04 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2018 12:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A una settimana dalla scelta Nilufar e Giordano riaprono i profili social e il web è in delirio. La coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne ha postato sui propri account Instagram una foto che li ritrae felici e innamoratissimi. Ogni post è corredato da una dedica d'amore che ha fatto impazzire i fan e specialmente su Twitter la frase più utilizzata per esprimere la gioia per questa coppia è «sotto tutta Trenitalia». Ma voi sapete cosa vuol dire?Se non avete idea di cosa significhi vuol dire che avete superato abbondandemente i 30 anni. Ma niente paura, perché l'espressione «Stare sotto un treno» l'avete sicuramente usata almento una volta! Ebbene i millenial per rendere questa espressione all'ennesima potenza, che esprime gioia per la nuova coppia, non si accontentano un treno... vogliono tutta la compagnia e quindi tutta Trenitalia.Poco prima della scelta, Giordano Mazzocchi ha fatto una promessa importante a Nilufar Addati. «Dirle che mi comporterò bene sarebbe scontato. Le prometto - ha detto a Uomini e Donne Magazine - che fuori da qui non scapperò mai di fronte ai problemi, ma lotterò per lei. Per noi. Le assicuro che questa energia magnetica che sentiamo quando siamo vicini crescerà ogni giorno di più».