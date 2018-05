Nina Moric, appello disperato al figlio lontano: «Urlerò per sempre il tuo nome»

Domenica 27 Maggio 2018, 13:41 - Ultimo aggiornamento: 27-05-2018 14:46

«Urlerò per sempre il tuo nome», questo è il grido di dolore lanciato da Nina Moric sul suo profilo Instagram. La ex di Fabrizio Corona è in stato di sofferenza, anche fisica a giudicare dalle ultime immagini, a causa della lontananza del figlio Carlos, affidato alla nonna paterna.Anche il suo avvocato conferma la prostrazione della donna: «Nina è distrutta, ogni giorno subisce un dolore e deve trovare la forza di affrontarlo... mi chiedo come faccia a stare in piedi, a tollerare questo peso».Nell'ultimo post sul suo profilo la Moric sembra volersi difendere dalla pressione con il solito orgoglio: «Come sono strane le persone... quando si tratta di te, guardano anche le virgole. Quando si tratta di loro nemmeno i punti».