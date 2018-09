Paola Caruso, l'ex bonas, incinta: «Sono al quarto mese, ma il padre del bambino è scappato»

Martedì 4 Settembre 2018, 17:17 - Ultimo aggiornamento: 04-09-2018 18:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Periodo dolceamaro per, l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi, diventata nota al grande pubblico come «» di. Oggi Paola starebbe attraversando un momento davvero particolare: da un lato la gioia per esserein attesa della cicogna, dall'altro il dolore per la presunta fine della relazione con, padre del bambino. «», avrebbe spiegato la showgirl.A lanciare la notizia, il giornalistadal suo profilo Instagram . Si tratta di un'anticipazione dell'intervista del. Ecco le parole di Paola riportate da Parpiglia: «Mi sono accorta di essere incinta durante le registrazioni di, l'ho detto subito al mio compagno ed era al settimo cielo. Vivevamo insieme a casa sua, era tutto perfetto, poi durante l'estate se n'è andato senza dire niente e mi ha mandatoe sua sorella a buttarmi fuori di casa».Insomma, i rapporti tra i due ex fidanzati sarebbero molto tesi «Non capisco - continua Paola - cosa sia successo, visto che nelle nostre intenzioni c'erano una casa nuova e il matrimonio. So di non essere mai piaciutae immagino che si sia fatto condizionare, tanto da rispondere al mio avvocato che sono solo una pazza che si sta inventando tutto. Se sarà necessario chiederò, non pensavo che potesse andare così».Ma l'ex bonas sarebbe pronta a un chiarimento: «Sarei disposta a seppellire l’ascia di guerra, se dovessero tornare con l’abbraccio dell’amore. Ma non succederà. Ho scritto privatamente alla madre e per tutta risposta, lei mi ha bloccato sui social. Ma io non smetto di crederci per me e per: si chiamerà come mio padre che non c’è più».