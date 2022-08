Paolo Bonolis ed Enrico Brignano non si parlano più: ecco cosa è successo tra i due ex amici

Paolo Bonolis ed Enrico Brignano avrebbero litigato. I due, da sempre molto amici, avrebbero avuto una discussione che li ha portati a non parlarsi più, tanto che il conduttore non sarebbe stato nemmeno invitato al matrimonio tra Brignano e la compagna Flora Canto.

Nel corso delle nozze pare si sia parlato molto dell'assenza di Sonia e Paolo, le stesse mogli dei due erano molto amiche, ma ora non si frequenterebbero più. I motivi dell'allontanamento dei due amici non sono però noti. Tale rottura è stata confermata di recente da Sonia Bruganelli che su Instagram ha confermato di non avere più rapporti né con Flora Canto né con Enrico Brignano. Da parte sua Flora avrebbe criticato Sonia e in modo particolare il suo stile di vita, da sempre motivo di polemiche. Alla schiera degli hater di Sonia si sarebbe unita Flora, che senza parole di odio, ma con un certo puntiglio, ha sottolineato come sia facile fare una vita lussuosa da moglie di uno dei presentatori di punta della tv italiana.

L'ipotesi è che la rottura tra i due amici risalga a 2 anni fa, con precisione ai funerali di Gigi Proietti. Nel corso della funzione Paolo sarebbe stato allontanato, presumibilmente dopo aver pronunciato una battuta poco felice nei confronti di Brignano, discepolo di Gigi, che molti avevano ipotizzato anche come suo erede dal punto di vista professionale. All'epoca la stessa Flora sminuì la cosa sottolineando l'amicizia con Sonia e Paolo ma, di fatto, da allora è calato il gelo.