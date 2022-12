Caso Memo Remigi, Serena Bortone lancia una frecciata in diretta tv: cosa ha detto

Niente tregua tra Serena Bortone e Memo Remigi. Dopo le polemiche per il caso Jessica Morlacchi a Oggi è un altro giorno. Domenica 4 dicembre, il cantautore, intervistato da Massimo Giletti a Non è l’Arena, ha manifestato il suo dispiacere. L’artista ha detto di essere stupito dalla scelta della conduttrice di non avere alcun chiarimento privato. Stando a quanto rivelato da Memo Remigi, il suo rapporto con Serena Bortone, in ben due anni di lavoro, era piuttosto forte, tanto da sentirsi spesso anche fuori dagli studi televisivi. Dopo che però l’84enne è stato allontanato dalla Rai non avrebbe ricevuto neppure una chiamata dalla giornalista. «Ci siamo scambiati anche telefonate extra lavoro. Ma dopo il fatto più sentita, nemmeno una telefonata» ha detto Memo. Le telecamere del programma di Giletti hanno anche raggiunto Serena Bortone, che però si è rifiutata di rilasciare dichiarazioni in merito. E oggi, Serena ha inviato una frecciata nel corso della puntata del suo programma.

La Bortone non ha fatto esplicitamente il nome di Memo Remigi ma il riferimento al cantante è più chiaro che mai. Intervistando Iva Zanicchi, si è complimentata per la sua schiettezza e spontaneità e poi ha lanciato la sua stoccata: «Iva, tu sei te stessa e chi è se stessa ha sempre una marcia in più. Perché noi possiamo perdonare chi è se stesso. Sai chi è che non perdoniamo mai? I falsi. Le persone che si fingono di essere in un modo e si rivelano in un altro modo. Io quelle persone lì, io almeno, non le perdono mai».

La divisione

Sembra, dunque, Serena Bortone non abbia alcuna intenzione di riappacificarsi con Memo Remigi, che si aspettava qualcosa di più dalla sua ex amica e collega. Per l’ex fidanzato di Barbara d’Urso, ormai allontanato dalla Rai, solo una magra consolazione: non incorrerà in beghe legali. Jessica Morlacchi ha specificato che, nonostante il comportamento inaccettabile di Remigi, non sporgerà denuncia nei suoi confronti. L’ex leader dei Gazosa prova infatti ancora un certo affetto verso l’artista, che in qualche modo vede ancora come se fosse un nonno. Per ora, però, il futuro di Memo Remigi in tv resta più incerto che mai.