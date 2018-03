U&D, Pietro Tartaglione innamorato: «Quando Rosa Perrotta torna dall'Isola ci sposiamo o facciamo un figlio»

+9 // 💭🖤 Un post condiviso da Pietro Tartaglione (@pietro_tartaglione) in data: Feb 22, 2018 at 12:07 PST

Venerdì 9 Marzo 2018, 17:11 - Ultimo aggiornamento: 09-03-2018 17:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non resisto più senza di lei! Non vedo l’ora che torni da me per sposarla! Ci siamo salutati, prima che partisse, con questa promessa reciproca. Appena torna o ci sposiamo o facciamo un figlio». Torna a far rumore lla coppa formata a “Uomini e donne” fra Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta.Mentre l’ex tronista è a casa, Rosa è impegnato sull’Isola dei Famosi: «Premetto che abbiamo deciso tutto insieme – ha fatto sapere a “Uomini e donne magazine” - Aveva già provato a fare il provino per il GFVip e non era andato bene, quindi ha pensato di tentare quello per l’Isola. Un giorno è arrivata la risposta che aspettavamo. Sarebbe stata una concorrente naufraga e, per i primi trenta secondi, sono letteralmente impazzito di gioia per lei, poi subito dopo mi sono reso conto cosa avrebbe voluto dire».Pietro non è geloso degli altri naufraghi: «Da buon ragazzo del sud sono geloso, ma manderei la mia fidanzata anche in mezzo a mille uomini. Lei è una donna seria che non è mai scesa a compromessi per lavorare nel mondo dello spettacolo. Ha un’altissima considerazione di sé e della sua dignità. Gode della mia massima fiducia. Non ho mai avuto un minimo dubbio».