«È l’unica persona che riesca a zittirmi, ha una saggezza che a volte mi lascia basita, anche se ha solo 18 anni. Poi mi fa anche arrabbiare, intendiamoci, anche perché io il mio ruolo di madre non lo lascio, non sono l’amica, anche se ho un figlio, come dire, parecchio analitico». Sabrina Salerno parla per la prima volta del figlio, ora 18enne, nato dalla relazione con il marito Enrico Monti. «Quando camminiamo per strada si girano tutti...ma.per guardare lui. È un ragazzo saggio, studioso, sportivo e...bellissimo. E io a volte arranco».

Dopo essersi concessa una vacanza in Thailandia con il ragazzo, la showgirl parla del rapporto speciale che ha con il figlio dalle pagine del settimanale di Alfonso Signrini. La copertina mostra Luca Maria Monti con la mamma. È la prima volta che ne parla e si mostra pubblicamente con lui, che a sua volta si è lasciato fotografare: «È molto riservato».

Luca, è un ragazzo dai mille sogni, desideroso di mettersi in gioco per costruire il proprio futuro dopo aver compiuto i 18 anni ed essere dunque diventato adulto: «Per un po’ ha pensato di fare la carriera militare, poi è appassionato di arte, di sport, tra un po’ andremo a farci dei giri delle università, magari Economia, magari andrà all’estero, per me se lui è contento può andare anche da solo sui ghiacci».

Le paure da mamma

Il suo sport preferito è la boxe e la scelta inizialmente ha un poì preoccupato la mamma: «Al primo incontro credevo di svenire, non riuscivo neanche a distinguere chi era lui e chi era l'altro. Poi dal secondo incontro è andata meglio, anche se quando prende un pugno è come se lo prendessi io».

Il "problema" dell'essere figlio di una sex symbol

La Salerno ha anche raccontato che il figlio ha ricevuto ultimamente degli insulti, probabilmente legati a lei. La showgirl avrebbe voluto denunciare tutto, ma il 18enne ha preferito anadare avanti ignorando quelle parole: «Gli ho detto: ‘Andiamo alla polizia postale’. Lui mi ha guardato dritto negli occhi: ‘Mamma, a me non me ne frega niente, andiamo a vederci una mostra in un museo invece che perdere tempo per denunciare certi cretini’. Ecco, lui è uno che elabora e mi ha fatto un discorso che vince su tutto». Certo essere il figlio di sabrina salerno non sarà certo facile. «Sarei ipocrita se dicessi che è facile essere figlio di un sex symbol, ma Luca ha preso le distanze da quel personaggio». E su Chi aggiunge: «Una volta che ho postato delle foto, appunto, mi ha detto: "Mah, forse hai un pò esagerato". Lui ha le sue idee, lo comprendo e lo rispetto, ma lui deve rispettare quella che è la mia matrice».