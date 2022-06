Sal Da Vinci, la figlia Annachiara Sorrentino si è sposata (con un calciatore)

Annachiara Sorrentino, figlia del celebre cantante Sal Da Vinci, ha sposato ieri Salvatore Santoro, suo coetaneo - entrambi nati nel 1998 - e calciatore della Pistoiese, società che milita in Serie C. La ragazza napoletana è stata accompagnata all'altare dall'emozionatissimo padre: il tenero momento è stato ripreso in un video postato sui social.

«Emozioni, sorrisi, lacrime, gioia, amore. Così descriverei il giorno più importante della nostra vita», ha scritto la sposa postando un filmato su Instagram contenente i momenti clou della celebrazione. «Sento nel mio petto il cuore battere forte per un’emozione che forse non ho mai raccontato nelle mie canzoni. Ho sempre desiderato vederti insieme ad un uomo che ti amasse quanto me… (un po’ difficile)», raccontava invece l'artista napoletano appena qualche giorno fa mentre l'attesa per la cerimonia si consumava. Sal Da Vinci si è anche esibito in chiesa, intonando canti religiosi.

La relazione tra i due è stata resa pubblica lo scorso settembre, mentre la proposta di matrimonio è arrivata in gennaio nella romantica cornice di Disneyland Paris. Dopo il matrimonio, anche il cantante ha postato su Instagram un video con i frame più emozionanti della giornata: «Ti ho detto tutto in quell'abbraccio! Ti amo figlia mia! Ps: mi sono emozionato? Che dite voi?», la descrizione del post.