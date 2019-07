Samantha Togni è tornata single: «Sì è vero, io e Christian Panucci ci siamo lasciati»

Domenica 28 Luglio 2019, 10:35 - Ultimo aggiornamento: 28-07-2019 10:51

Samantha Togni è tornata single. L'insegnante di danza di Ballando con le Stelle e l'allenatore della nazionale albanese Christian Panucci si sono lasciati. Si erano conosciuti proprio nello show di Ra1 condotto da Milly Carlucci e stavano insieme da tre anni. Adesso la notizia ufficiale.In un'intervista al settimanale Di Più, Samantha Togni conferma la rottura. «Si è vero ci siamo lasciati. Ma non me la sento di lasciare altre dichiarazioni». La loro sembrava una storia rodata e più volte si era parlato di andare a vivere insieme. Cosa sia successo non è dato saperlo.Al momento, non ci sarebbero altre dichiarazioni. Su Instagram Samantha Togni scrive: «Il successo non è definitivo, il fallimento non è fatale. Ciò che conta è il coraggio di andare avanti». I fan sono con lei: «Brava».