Le vacanze di Selvaggia Lucarelli in Puglia raccontate sui social. Compleanno a Grottaglie, città delle Ceramiche

Ultimo aggiornamento: 13:56

La Puglia, meglio, la Valle d’Itria raccontata sui social da Selvaggia Lucarelli . La giornalista è in Puglia dal 26 luglio in compagnia del suo compagno, lo chef Lorenzo Biagiarelli e del figlio Leon Pappalardo.Vacanza Made in Italy per la giurata di "Ballando con le stelle" raccontata minuto per minuto sui suoi profili social.Instagram è un racconto fotografico - ed elogio alla bellezza - della sua vacanza trascorsa tra Cisternino , Monopoli, Martina Franca, Fasano. E poi Grottaglie, la città della ceramica, dove pare abbia festeggiato il suo compleanno cenando in una masseria. In una foto che la ritrate all’ingresso di un portone completamente ricoperto di ceramiche scrive: “Per sapere quanti anni compio oggi bisogna contare i fiori presenti in questa foto e moltiplicare per 3,14”."Ogni angolo di Cisternino è un salotto bohemienne" scrive, e non si contano i like alle foto. E poi ancora "Al momento la vera grande sorpresa è Monopoli. Una città da non scartare per andare (solo) nelle vicina (e bellissima) Polignano".