Silvia Provvedi incinta, l'ecografia è social: «1,370 kg d'amore. Manca sempre meno»

Un’ecografia social per Silvia Provvedi. La showgirl ed ex di Fabrizio Corona, che con la sorella Giulia compone il duo musicale de “Le Donatella”, è incinta del fidanzato, l’imprenditore Giorgio De Stefano, e a giugno nascerà la loro primogenita.

In attesa di diventare mamma silvia, dal suo account instagram (che condivide con la sorella gemella) ha condiviso un video che la vede sottoporsi all’ecografia col dottore che misura la grandezza della piccola. Nella didascalia la Proveddi, che indossa rigorosamente la mascherina come da norme da coronavirus, ha aggiunto nella didascalia: «1,370 kg d'amore. Manca sempre meno... ti aspettiamo cucciola!💖29+5 weeks pregnant💖».

Resa pubblica la notizia del futuro arrivo Silvia, che ora ha superato le 29 settimane di gravidanza, aveva dato qualche particolare: «A giugno – aveva raccontato in un’intervista a “Chi” - diventerò mamma per la felicità di tutta la mia famiglia e del mio compagno. Questo bambino non l'abbiamo cercato, ma è arrivato perché è il frutto di un grande amore. Il nome? Stiamo discutendo su questo. Al momento i nomi in pole position sono due: se sarà maschio Andrea, se sarà femmina Benedetta. Il sesso voglio scoprirlo con calma e lo farò insieme con i miei genitori a Milano».

Ultimo aggiornamento: 17:55

