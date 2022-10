Stefano De Martino, la vita in famiglia con Belen e Santiago: «Le sere in casa, davanti alla tv»

Stefano De Martino è sempre stato molto restio a raccontare la sua vita privata. Ma dopo un tira e molla con Belen Rodriguez, lungo quasi dieci anni, adesso i due sono davvero felici. E anche l'ex ballerino partenopeo riesce a sbottonarsi più facilmente sul versante dei sentimenti, facendo impazzire il gossip e i fan della coppia.

Una famiglia normale

Così, in un'intervista a Vanity Fair, Stefano De Martino si è lasciato finalmente andare. Un piccolo spaccato di esperienza di vita quotidiana che racconta di una famiglia normale al fianco di sua moglie Belen e del figlio Santiago. I due da quando sono tornati insieme a inizio anno, dopo una storia lunga e burrascosa, non si sono più lasciati e adesso si godono la loro serenità fatta di film, serie tv e divano.

La loro crisi

Solo a inizio anno Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme, dopo una crisi cominciata nel primo lockdown: una favola d'amore a più riprese che va avanti ormai dal 2012 e, dunque, da dieci anni. Una crisi finalmente superata che li vede ancora sposati, nonostante le loro rotture e le storie avute nel mezzo che hanno portato anche alla nascita della piccola Luna Marì, figlia di Belen e Antonino Spinalbese.

Le loro serate

Ma adesso Belen e Stefano si godono le loro serate tra intimità e relax con il piccolo Santiago. Sere vissute lontane dai riflettori, davanti alle serie tv e ai film proprio come ogni famiglia. E il suo breve racconto familiare parte proprio dai gusti cinematografici dell'intera famiglia. «Abbiamo gusti differenti senza contare che io la sera vado in coma istantaneo appena mi sdraio. Lei ha più facilità a gestire il telecomando. Io, essendo molto in giro per lavoro tra Milano e Napoli, quando sono solo guardo le mie serie e la risolvo così», racconta con dolcezza.

I film preferiti da Santiago

Ma la loro famiglia, conta ormai da nove anni, della presenza del piccolo Santiago. Lui, svela papà Stefano, è grande appassionato di animazione, e chissà che in futuro non seguirà le orme di mamma e papà nel mondo dello spettacolo. «Santi è quello che decide cosa vedere in casa - confessa - noi ci adeguiamo a lui. La cosa bella è che siamo passati dai cartoni a Stranger Things. È grande, i nostri interessi si stanno incontrando, e questa cosa è divertente. Lo pesco a guardare piccoli documentari su come si è voluto un personaggio della Disney nel design. È il suo pane».

La fuga dal gossip

Ma i pettegolezzi però si fermano qui. Le troppe concessioni al gossip del passato hanno convinto Stefano De Martino a non raccontare più niente del suo presente. «Di vita privata se n'è parlato tanto in tutti questi anni. Adesso che abbiamo sia io che lei un'identità lavorativa definita sarebbe un peccato se l'attenzione si spostasse su un bacio o un abbraccio in diretta. Ci impegniamo tanto nel nostro lavoro e cerchiamo di non alimentare questa cosa qui, anche perché credo che ormai siamo saturi tutti, non solo noi ma anche i lettori».