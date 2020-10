Stefano De Martino, l'ex di Belen ha una nuova fidanzata: le foto insieme alla top Mariacarla Boscono (ex di Ghali)

Stefano De Martino ha una nuova fiamma: la top model Mariacarla Boscono. A rivelarlo è Chi, che sul numero in edicola da mercoledì 28 ottobre, viene ritratto in dolce compagnia della ex di Ghali. Dopo la separazione da Belen, non si era ancora visto De Martino in compagnia di una nuova fiamma, ma eccolo mentre rientra domenica sera nella sua nuova casa nel centro di Milano (non lontano da quella della Rodriguez per stare vicino al figlio Santiago) insieme con lei dopo aver trascorso un romantico weekend in un resort in Trentino Alto Adige.

Belen Rodriguez, l'ira del fidanzato contro i paparazzi: abbassa il finestrino e lancia una bottiglia

Belen Rodriguez sbotta per un commento su Stefano de Martino: «Non mi manca, i miei occhi ridono»

Ultimo aggiornamento: 16:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA