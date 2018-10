Temptation Island Vip, Alessandra Sgolastra senza Andrea Zenga: «Ho sbagliato, ma voglio Cerioli accanto a me»

Venerdì 12 Ottobre 2018, 16:24 - Ultimo aggiornamento: 12-10-2018 19:18

Prosegue lo speciale di Temptation Island Vip nello studio di Uomini e Donne. La puntata di oggi inizia con l'ingresso di Alessandra Sgolastra che dopo i 21 giorni nel villaggio ha chiuso con Andrea Zenga. Nella coppia è spuntata una terza persona, Andrea Cerioli, con cui la ragazza si è trovata bene sin da subito. In studio, ospiti di Maria De Filippi, l'intero triangolo e Simona Ventura.Interpellata dalla padrona di casa, Alessandra dice la sua versione dei fatti: «Non mi aspettavo che finisse così. Premetto che in questi due anni e mezzo c'erano delle mancanze perché avevo paura della sua reazione e delle conseguenze. Ogni volta che parlavamo del futuro e di una convivenza lui cambiava discorso e mi hanno fatto male tutte le cose dette su di me le sue insicurezze... Sono stata male e poi ho incontrato una persona con cui sono stata bene e mi sono divertita. In quel momento, dopo tutto quello che ho visto, ho trovato una persona che mi è stata tanto vicina e mi ha capita».Andrea Zenga sottolinea che non ha avuto il coraggio di troncare e di ammettere il suo interesse per Cerioli. Per lui gli ha mancato di rispetto soprattutto quando gli ha consentito di toccarla. «Non mi sono accorta della mano sul sedere. Non mi far passare per quella che non sono», la replica della ragazza.«Io dalla mia ho sbagliato a darti per scontata, ho detto delle frasi che sono state interpretate male ma non sono una giustificazione... Se avevi bisogno di un abbraccio anche io ne avevo bisogno ma non mi sono buttato su tutte le corteggiatrici per averlo», le parole di Zenga Junior.Lo studio sembra dalla parte di Andrea Zenga, mentre il single Cerioli lascia intendere di non essere mai stato allontanato e di scambiarsi messaggi con la ragazza.«Sento Cerioli perché è una persona che voglio avere al mio fianco perché mi fa stare bene, ma ho visto anche Andrea dopo tre giorni dal falò di confronto. Lui voleva vedermi, ma io non volevo».«Prenditi le tue responsabilità», la incita Simona Ventura. «La verità è che Alessandra si è presa una cotta e non lo dice», sentenzia Gianni Sperti.