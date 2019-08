Tina Cipollari, la sorella Annarita è la sua sosia: due gocce d'acqua

Domenica 11 Agosto 2019, 14:22 - Ultimo aggiornamento: 11-08-2019 15:56

C'è chi la ama profondamente e chi la detesta con tutte e proprie forze. Tina Cipollari, l'opinionista dipiù discussa d'Italia, non smette mai di far parlare di sè. I suoi litigi furibondi in televisione e la sua ironia pungente hanno conquistato - in negativo e in positivo - tutto il pubblico dello storico programma condotto da Maria De Filippi Ma avete mai visto sua? La super opinionista vamp dai riccioli d'oro ne ha una più grande, Annarita, con la quale ha un rapporto controverso. Tra reciproche accuse e manifestazioni di affetto, le due condividono poco nella vita ma molto nell'aspetto. Sono, infatti, due vere gocce d'acqua.Classe 1957, Annarita si è prima schierata contro la sorella durante la separazione dal marito Kikò Nalli, tanto che Tina le ha risposto pubblicamente sui social: «Annarita, che delusione. Sei voluta entrare nelle discussioni tra me e mio marito Kikò. Tu, mia sorella, sua complice. E hai anche la faccia tosta di dirmi che non merito un uomo bello e giovane come lui e che avrei dovuto essere più dolce e ringraziarlo per quanto aveva fatto. Guarda che ha questo punto potrei anche pensare male… piantala. Me ne hai fatte di tutti i colori e questa rivalità con me è durata fino al periodo dell’adolescenza, quando con la maturità mi hai accettato. Poi, per fortuna, i rapporti sono migliorati. O meglio, pensavo che fossero migliorati».Poi, dopo la fine del loro matrimonio, contro la nuova fidanzata di lui,conosciuta durante il: «Ambra non mi piace per niente. Quando Kiko è uscito dalla Casa gliel’ho detto chiaro e tondo. Qui in famiglia non piace a nessuno, a mia sorella Tina, ai suoi tre figli, anche se il più grande preferisce starne fuori».