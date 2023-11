Gino Cecchettin, la foto con Giulia e la dedica sui social: «Il tuo 22esimo compleanno con papi»

Gino Cecchettin, il papà di Giulia, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto che lo ritrae insieme alla figlia. «Il tuo 22esimo compleanno con papi», si legge nella didascalia del post. L'immagine ritrae l'uomo accanto alla 22enne uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta lo scorso 11 novembre.

I commenti

Immediati i commenti dei tanti utenti che si sono stretti vicino alla famiglia Cecchettin: «Giulia sei riuscita a diventare la figlia, l'amica, la sorella per tutti noi che abbiamo sperato fino alla fine in un epilogo diverso.

Che la tua luce possa essere forza per papà Gino, Elena, Davide e tutte le persone che ti amano. Non ti dimenticheremo e continueremo a combattere affinché non si debba più piangere una donna strappata alla vita per mano di un uomo. Vola libera dolce Giulia».

I ricordi che diventano sito web

Un sito web dove mostrare le immagini dei biglietti che tutta Italia ha inviato per abbracciare Giulia. È l'idea che, in questo momento, attraversa la testa di papà Gino. C'è chi gli suggerisce di fare anche un libro della vita di Giulia, ma è ancora presto per ragionare sulla potenza che questa storia sta sprigionando con manifestazioni in tutta Italia. Fuori dalla villetta a due piani di Vigonovo (Venezia) papà Gino raccoglie i messaggi scritti a mano, stringe le mani di chi gli si avvicina per porgergli le condoglianze e rassicura i giovani che non smettono di dirsi «sotto choc» per quanto accaduto.