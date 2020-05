Uomini e donne, Giorgio Manetti contro Gemma Galgani: «Livore? Nel programma da undici anni, deve cercare l'amore in città e non in tv»

Ultimo aggiornamento: 19:40

. Ancora una volta. “Livore? Ma quando mai. Se la incontrassi le offrirei un caffè e mi farei tranquillamente una chiacchierata con lei”, felicemente fidanzato cona, con cui ha trascorso la quarantena e con un progetto cinematografico in corso,torna a parlare della sua vecchia fiamma, conosciuta durante la sua permanenza nel trono over di “” di Maria De Filippi.Nessun rancore, ma forse Gemma è da un po’ troppi anni in tv in cerca d’amore: “Quello che penso, con grande serenità, è che Gemma è lì dal 2009, siamo nel 2020 ... vuole spiegarci che cosa cerca?”.Il grande amore, dopo 11 anni, andrebbe cercato altrove: “Perché non lo fa lontano dalle telecamere, allora? Mai smettere di credere nell'amore, per carità, neppure a settant'anni. Nemmeno a novanta anni, se è per questo. Certo, dopo undici anni e dopo aver conosciuto lì in trasmissione tantissimi uomini, non puoi essere “credibile” nel dire ancora le stesse cose. Ormai la conosce tutta Italia, quel fidanzato che spera di trovare potrebbe cercarlo nella sua città, non in Tv”.Gemma per lui è ormai acqua passata: “Fa parte del mio passato, è un capitolo chiuso e superato della mia vita, perché dovrei avere rabbia nei suoi confronti? E comunque io non sono una persona che porta mai rancore. Le auguro tanta felicità e altri dieci anni in trasmissione se è quello che vuole. E magari, perché no, le auguro di trovare davvero un giorno Un amore grande e importante come è successo a me con Caterina”.