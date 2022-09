Uomini e donne, la lettera di Claudia Dionigi a Lorenzo: «Sono in dolce attesa, ma mi manca qualcosa»

Claudia Dionigi e la dedica al compagno. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha scritto una lettere al compagno su Di Più. La storia d’amore tra i due, sbocciata tre anni fa nello studio di Maria De Filippi, procede a gonfie vele e a dicembre nascerà la loro prima figlia. Ma in questo periodo roseo, sembra che alla 32enne di Latina manchi qualcosa. «Ci tengo tanto, eppure quando ti parlo di matrimonio mi dici sempre che è presto, che è meglio attendere che la nostra bimba cresca. Vorrei più stabilità per la nostra bambina. Credo che un amore come il nostro meriti di essere celebrato con un giorno speciale, quello del nostro matrimonio, da ricordare fino a che saremo vecchi e nostra figlia si merita una famiglia documentata anche sulla carta» scrive Claudia nella lettera.

Leggi anche > Jennifer Lopez, è già crisi con Ben Affleck? «Lei teme che possa stancarsi o ricadere in vecchi vizi»

Claudia Dionigi sogna dunque di convolare a nozze con Lorenzo Riccardi che, però continua a tentennare, ribadendo che basta un erede a rendere più solido un legame senza alcun bisogno di un ulteriore contratto.

Il matrimonio

In particolare, Claudia vorrebbe un matrimonio sulla spiaggia, magari in Puglia, terra natale di Lorenzo. La futura mamma immagina una festa tutti a piedi scalzi tra la sabbia, tra balli scatenati, risate e amore. Accoglierà l arichiesta Riccardi?

Alla rivista, Claudia Dionigi ha spifferato che avere una bambina non è stato facile. Lei e Lorenzo Riccardi hanno cercato una gravidanza per oltre un anno. E, solo quando la ragazza ha iniziato a pensare di avere qualche problema di fertilità, è arrivata la tanto attesa bella notizia che ha cambiato il destino della coppia rendendola a tutti gli effetti una vera e propria famiglia. La bambina, che potrebbe chiamarsi Beatrice o Mariavittoria, nascerà qualche giorno prima di Natale, molto probabilmente il 21 dicembre.