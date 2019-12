Uomini e Donne, Rosa Perrotta mamma: «Ancora oggi non è più come prima, c’è un calo del desiderio allucinante»

«Oggi mi sento una suora! Pietro non mi ha sfiorato per mesi, anche una sua carezza mi faceva andare in bestia», l’ex naufraga Rosa Perrotta parla della sua relazione con Pietro Tartaglione, conosciuto sotto i riflettori di “Uomini e donne”, dopo la nascita del figlio Domenico.





Le cose sono un po’ cambiate: «Ancora oggi, non è più come prima – ha fatto sapere a “Chi” - C’è un calo del desiderio allucinante. Al momento, non voglio prenderla come se fosse una patologia. Il mio uomo ne soffre, all’inizio credeva fossimo in crisi, ma è come se il mio corpo, adesso, appartenesse solo a mio figlio. La coppia cambia. Dobbiamo recuperare ciò che è nostro. In primis, il cambiamento lo devo fare io e tornare a essere donna, compagna, moglie e non solo mamma».

