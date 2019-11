Vanessa Incontrada sexy su Instagram, camicia da uomo sbottonata sul letto: «Toglitela»

LEGGI ANCHE

che sia femmina. Ora ho un maschio, sicuramente con una bimba sarà diverso

Ultimo aggiornamento: 15:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e la carta di identità sono due binari paralleli che non si incontrano mai: gli anni e l’età sembrano davvero essere indifferenti alla conduttrice spagnola, che col passare del tempo diventa sempre più affascinante. Il suo ultimo post su Instagram la vede decisamente sexy, in ginocchio sul letto, con una camicia leggermente aperta a far intravedere seno ed ombelico.I fan hanno molto apprezzato lo scatto, a dimostrazione che Vanessa è sempre molto amata dal suo pubblico: «Sei bellissima, meravigliosa», scrivono, «Sei unica», «Che donna!». Nella didascalia la Incontrada, riferendosi alla camicia, scrive «È la sua», e tra i commenti c'è qualcuno che coglie la palla al balzo: «Se è sua, toglitela».Vanessa qualche giorno fa, in un'intervista, ha parlato dell'eventualità di avere una bambina: madre di un bambino di 11 anni con il compagno Rossano Laurini, la Incontrada ha più volte detto di voler avere anche una femminuccia, e potrebbe essere questo il momento giusto. Al settimanale Nuovo, ha detto di sperare «».