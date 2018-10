Veronica Gentili e la lite con Vittorio Feltri: «Non capisco la reazione. Un bikini non toglie autorevolezza»

Martedì 2 Ottobre 2018, 17:22 - Ultimo aggiornamento: 02-10-2018 17:44

“Non capisco però la sua reazione: ci sono rimasta malissimo. Un bikini non toglie certo autorevolezza”, continua il botta e risposta fra Veronica Gentili e Vittorio Feltri. La giornalista e conduttrice di “Stasera Italia” in un fuorionda aveva dato dell’ubriacone al direttore di “Libero” e lui per tutta risposta aveva pubblicato sul suo giornale alcuni scatti presi dai social in cui Veronica appariva in bikini.La sua reazione per Veronica è stata eccesiva: «Non capisco però la sua reazione – ha spiegato a “Chi”, in edicola domani - ci sono rimasta malissimo. Sono cresciuta a pane e politica, la mia professionalità non va certo in crisi per una foto al mare. In generale mi ostino a credere che una donna per dimostrare autonomia non debba negare la propria femminilità. Trovo anacronistico che in un’epoca in cui gli adolescenti si definiscono gender fluid, la mia autorevolezza possa venire mortificata da una foto in bikini! Altro che “#MeToo”….