Victoria de Angelis contro Instagram, la "vendetta" è in topless: fan impazziti sul web per la bassista dei Maneskin

Victoria De Angelis lo rifà. «Cercando di non essere segnalata da Instagram ancora una volta» in topless. La bassista dei Maneskin è senza freni e si scaglia contro il social network. Scatenata lo è sempre stata sul palco e ora lo è anche sul web. Dopo la vittoria di Sanremo, poi l'Eurovision, l'apertura del concerto dei Rolling Stones, Victoria è sempre più sicura di sè. E condivide la sua crescita, professionale ma anche la consapevolezza fisica con i suoi 3,5 mln di follower. Fino a qualche giorno fa gli scatti della musicista erano di un nudo velato. Intimo o coperte a "coprire" il fisico in un vedo non vedo che ha fatto impazzire i fan. Ma ora la bassista rilancia e si posta solo con delle emoticon a coprire i capezzoli.

Victoria De Angelis in topless contro Instagram

Oggi 8 marzo, nel giorno della Festa della Donna Vic si mostra naturale senza filtri. nessun trucco, nessun accessorio e nessun vestito, la foto fa il pieno di like. Ci aveva provato già 4 giorni fa con una foto condivisa nelle storie Instagram in cui si mostrava con i capelli ancora bagnati e solo con due piccole stelline a coprire i capezzoli, ma Instagram aveva eliminato la foto. Stavolta al posto delle stelline mette due cuori, la scelta romantica piacerà al social? Intanto sul web i commenti impazzano: Instagram non provare a segnalare la perfezione» e ancora: c'è chi la chiama «Queen» tra fuochi e cuori che incendiano il social.

Intanto Vicvtoria è sempre più amata e presa ad esempio dalle ragazze giovani, anche in amore. la 22enne si è dichiarata apertamente bisessuale e la sua espressione di libertà estrema piace. E anche il suo topless non è niente male.