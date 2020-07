Rapper, attori e star della tv: in Puglia arriva anche George Clooney. Senza la moglie

Ultimo aggiornamento: 22:38

Da Giorgia a Sferaebbasta, passando per grandi e piccoli protagonisti del mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport, italiano e internazionale. Quest'anno, secondo i bene informati, a scegliere la Puglia è anche l'indimenticato protagonista di “Er”’, fortunata serie degli anni Novanta e poi consacrato attore di successo in decine di film di grandi registi: George Clooney L'attore ha scelto la Valle d’Itria per le vacanze post coronavirus, che trascorrerà - secondo le prime indiscrezioni - senza la moglie Amal Alamuddin, noto avvocato del Regno Unito, dalla quale starebbe divorziando. I due sono genitori di una coppia di gemelli.Già nel Salento, invece, l'attore hollywoodiano Matt Dillon , insieme alla fidanzata avvistato a Lecce, in giro per locali, e il rapper Rocco Hunt , ospite del lido Sottovento a Gallipoli.