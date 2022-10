Wanda Nara e L-gante, Icardi furioso su Instagram: «È lo zimbello del mondo intero»

La storia d'amore tra Wanda Nara e Mauro Icardi è sempre di più una telenovela infinita che infiamma il mondo del gossip. L'annuncio della loro separazione, ormai, risale a qualche settimana fa, ma i due non smettono di far parlare. L'ex coppia si sfida a colpi di dirette Instagram, nelle quali le frecciatine all'altro non mancano mai. E questa volta a finire sotto i riflettori è una diretta fatta dal neo attaccante del Galatasaray.

Icardi è una furia

Mauro Icardi non sembra proprio volersi arrendere e non perde un'occasione per cercare di stuzzicare l'ex moglie. Dopo essere apparso in una diretta di Wanda Nara, chiedendole quando sarebbe tornata a casa e scatenando la reazione sconvolgente della showgirl, questa volta è lo stesso Icardi a sfogarsi davanti ai suoi follower andando su tutte le furie. Mentre in Italia era già notte fonda, l'attaccante del Galatasaray, avvia una diretta in cui si infuria con l'ex moglie. Le voci e le successive conferme da parte dei diretti interessati dell'inizio della conoscenza con il rapper L-gante non sono piaciute per niente all'ex Inter che ha deciso una volta per tutte di esprimere i suoi sentimenti nei confronti dei tanti troppi rumors che si rincorrono.

Un fiume in piena

Mauro Icardi ha detto la sua per proteggere prima di tutto i figli: non solo le sue due bambine, ma anche i tre figli avuti da Wanda Nara con il primo marito Maxi Lopez. Il gossip che continua a serpeggiare in rete è soprattutto un danno per loro e questo Icardi non lo può accettare. L'attaccante ha precisato che a suo dire la presunta relazione tra Wanda e L-Gante è solo una «mossa della stampa». Mossa che però vede coinvolta in prima persona la sua ex moglie, che gioca su una storia, a detta sua, inesistente. Il rapper e la showgirl argentina hanno registrato un videoclip della canzone 'Vos sos adictiva', che il 22enne ha dedicato all'imprenditrice. Una situazione che sta creando enorme disagio ai figli di Wanda. Icardi infatti rivela che il figlio maggiore, Valentino, ha chiamato sua madre per dirle cosa prova aggiungendo: «Se continui con questo comportamento, ce ne andremo».

«Lo zimbello»

Mauro Icardi non si dà pace per una situazione davvero difficile. E con sincerità e quasi la voce rotta dall'emozione continua: «Io dico loro la verità su tutto. Siamo personaggi pubblici, famosi, che fanno sempre notizia. Vorrei che fosse per altre cose, ma purtroppo oggi non è così. Siamo abituati a giocare un po' con questa cosa. Ma non siamo divorziati. Io la conosco più di chiunque altro, l'ho sempre difesa, ma siamo arrivati ad un punto che è indifendibile, è lo zimbello del mondo intero». Secondo il calciatore, Wanda dovrà fare rientro ad Istanbul nei prossimi giorni, per accordi contrattuali con il Galatasaray e sarà costretta a far rientro nel loro appartamento, visto che lei non ha un'altra casa in Turchia. E quella potrebbe essere l'occasione giusta per mettere a tacere tutti i chiacchiericci sulla loro love story che non è ancora finita.

La reazione di Wanda

La reazione allo sfogo di Mauro Icardi non è tardata ad arrivare. Wanda Nara, dal canto suo, non ha preso bene le parole di quello che considera a tutti gli effetti il suo ex marito. Questa volta a far trapelare il suo disprezzo è stato il team che gestisce l'immagine e la comunicazione della showgirl che avrebbe smentito quanto detto dal calciatore, confermando che la relazione tra i due è giunta a un punto di non ritorno e che le parole dette dal giocatore oscurano ogni possibilità di riconciliazione. Una situazione che continua e continuerà ad appassionare i tanti fan della coppia che, da quel famoso Wandagate, non possono più fare a meno di conoscere tutte le novità di una relazione sempre più al capolinea.