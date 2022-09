Wanda Nara e L-Gante, la diretta Instagram che allontana Icardi: gli sguardi complici che alimentano il gossip

La rottura tra Wanda Nara e Mauro Icardi continua a far discutere. E alimentare il gossip è la stessa showgirl argentina che sul suo profilo Instagram, nelle ultime ore, ha deciso di fare una diretta insieme al rapper L-Gante, scatenando i fan su una loro possibile love story.

Mentre Mauro Icardi continua a mandare messaggi d'amore sui social alla sua, ormai, ex moglie, Wanda Nara è sempre più impegnata nella conoscenza con L-Gante. In Italia è ormai notte fonda, quando, l'imprenditrice sempre più sotto ai riflettori del gossip avvia una diretta che ha lasciato di stucco i tanti follower che si sono subito collegati. Un nuovo capitolo nella telenovela a tinte argentine che sta appassionando il mondo intero. All'inizio, i due, hanno condiviso lo schermo, ognuno dal proprio account, con l'obiettivo principale di promuovere la nuova linea sportiva targata Wanda Nara e la loro collaborazione a un singolo insieme. Poi, però, la sorpresa che non ti aspetti. I due sono apparsi insieme, nella stessa stanza.

La loro conversazione, rimasta sempre su toni molto formali, ha offerto degli spunti molto interessanti sul possibile rapporto che lega Wanda Nara e L-Gante. E il primo argomento toccato dalla nuova coppia (?) è stato, inevitabilmente, quello relativo alle loro recenti separazioni. Tra bevute, sguardi complici e silenzi molto imbarazzanti, Wanda e Elián hanno risposto alle curiosità dei fan. «Non sapevo se eri sposato o meno, se avevi una relazione...», ha rotto il ghiaccio Wanda. «Sono single da un po', ho dovuto prendere un po' di coraggio prima di farlo sapere a tutti», ha risposto il rapper che, tra i due, è sicuramente quello più imbarazzato davanti alla telecamera dello smartphone. Sembra proprio essere l'inizio di un flirt raccontato sui social... e infatti, poco dopo, Wanda rincara la dose.

«Saremmo una bella coppia»

Wanda Nara ama giocare e stuzzicare L-Gante davanti ai suoi follower. E così senza alcuna esitazione incalza: «Dicono che saremmo una bella coppia», cercando di sviare l'attenzione dai loro ex. Pronunciate queste parole, tra i due, scatta un gioco di seduzione con tutti gli ingredienti per far pensare al pubblico in visione che in realtà esista veramente del tenero. Wanda ha anche sfacciatamente chiesto a L-Gante di invitarla a cena fuori. Il rapper senza esitare un attimo ha accolto l'invito e ben presto, quindi, la nuova coppia si troverà tete a tete davanti a una tavola imbandita. Che possa essere il loro primo appuntamento? Dall'Argentina le voci su una possibile loro storia d'amore iniziata prima della separazione da Icardi sono sempre più insistenti. E anche se non fosse il loro primo appuntamento, sicuramente tra i due le cose iniziano a farsi serie.