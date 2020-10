Zenga divorzia dalla moglie: «Dopo 14 anni di matrimonio non la riconosco più»

Walter Zenga divorzia. L'ex portiere dell’Inter, ha annunciato tramite il suo profilo Instagram di aver divorziato dalla moglie Raluca Rebedea. Questo il lungo messaggio pubblicato dall’ex tecnico del Cagliari: «Quello che è apparso negli ultimi giorni sui media, sul divorzio della famiglia Zenga, è vero! Non volevo che io e mia moglie arrivassimo a questo punto, ma la vita è piena di sorprese! Confermerò ora, qui, in modo da non lasciare spazio a ulteriori interpretazioni! Io e mia moglie Raluca non siamo una coppia da qualche tempo, purtroppo i rapporti tra noi si sono raffreddati, sia per la distanza tra di noi, creata a causa del mio lavoro di allenatore, ma anche perché non riconosco più la donna che mi stava accanto per 14 anni di matrimonio! Mia moglie è radicalmente cambiata, ha deciso di prendere un’altra strada su cui andrà da sola d’ora in poi!».

Elisabetta Gregoraci, il nuovo fidanzato è Matteo Mammì: ex di Diletta Leotta e Anna Safroncik

Brad Pitt e Jennifer Aniston, flirt in diretta streaming: «Vuoi salire da me?»

Johnny Depp mandato all'ospedale da Amber Heard: le foto choc utilizzate dai legali dell'attore

Zenga ha poi aggiunto: «La libertà che le ho sempre dato si è in qualche modo rivolta contro di noi… Per rispetto per ciò che abbiamo vissuto insieme e per i nostri figli non posso darvi molti dettagli, soprattutto perché ho già chiesto il divorzio presso la Corte d’Appello di Dubai! Spero e vi chiedo di rispettare la mia privacy e lasciare che la vita prenda il suo corso naturale!».



Ultimo aggiornamento: 12:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA