Alessandra Mastronardi dalla tv alla moda, è la nuova web ambassador del brand Falconeri

Martedì 23 Ottobre 2018, 13:26 - Ultimo aggiornamento: 23-10-2018 13:39

Protagonista femminile della seconda stagione della serie Netflix “Master of None”, pluripremiata agli Emmy e ai Chioce Awards, e oggi sul piccolo schermo dove recita accanto anella fiction di Rai Uno “L'allieva”,è la nuova web ambassador per la stagione fall-winter 2018/19 del brand Falconeri, che rinnova il connubio con il mondo del cinema e della tivù dopo aver scelto per la campagna maschile l'attoreLEGGI ANCHE Alessandra Mastronardi, scoppia l'amore in spiaggia con Ross McCall Con il suo stile chic Mastronardi diventa il volto del brand made in Italy leader nel campo della maglieria e del cashmere rivolgendosi ad un target di riferimento sempre più giovane. E l'advertising campaign è un gioco che indaga attraverso i colori nei diversi stati d'animo dell'attrice con tanto di hashtag dedicato #FalconeriPalette.Una sognatrice contemporanea che sa diventare donna sensuale e rock in un mondo fantastico ricco di sfumature che offre sempre nuove emozioni. Immortalata sul set fotografico da moderna “Alice nel paese delle meraviglie”, Alessandra si diverte ad indossare i pull oversize Falconeri disponibili, tra le altre, nelle nuance rosa, azzurro e rosso. Tra le nuvole, seduta in posa sexy su uno sgabello mentre telefona sorridente o circondata da bolle di sapone. Regalando l'immagine di una ragazza giocosa che ama sbizzarrirsi con la moda firmata Falconeri.