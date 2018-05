Borse di paglia anche in città: tonde, quadrate e spiritose

Giovedì 17 Maggio 2018, 15:25 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2018 16:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono state un must dell’estate 2017, e anche quest’anno le borse in paglia e raffia si confermano il trend d’eccellenza della bella stagione. È l’accessorio che più di tutti grida “estate”, ma adesso le borse in rafia entrano anche in città: sono modelli più piccoli, a tracolla o a cestino, dal sapore francese e decisamente vacanziero.La collezione Balenciaga Bistrot le ha proposte in diversi colori e trame, ispirati ai piccoli ristoranti di Parigi, ma sul mercato ce ne sono di ogni tipo (e prezzo).Decorate di pompon o con scritte spiritose: le tote bag da mare sono spiritose, capienti e sopratutto comode. Miu Miu la propone con i manici in stoffa colorata, che ricordano un foulard e con la marca a caratteri multicolor, mentre Kayu unisce dei pompon neri all’ammiccante scritta in corsivo “you,me, oui” che contrasta con il giallo chiaro della paglia. Se però il formato da spiaggia non convince, o i pochi giorni di vacanza non ne permettono l’acquisto, ci sono anche altre versioni più adatte alla città e alla vita di tutti i giorni. Come il praticissimo zaino firmato Kara, con le bretelle bianche che si abbinano alla zip frontale, rendendo l’accessorio pratico, sportivo ma senza mancare di eleganza, perfetto da abbinare con un paio di jeans o con un vestito a quadretti gingham. Prada invece la propone impreziosita da manici e rifiniture di pelle bianca, disponibile anche in versione bauletto. La borsa da pic-nic squadrata, che sia a tracolla o a mano, sembra essere l’incontro perfetto tra l’atmosfera vacanziera richiamata dalla paglia e i richiami della città con i dettagli in pelle: in questa versione è stata realizzata da Muun, Hunting Season e Ferragamo. Saranno felici anche le nostalgiche del bauletto-cestino in stile Jane Birkin, a cui si ispirano i modelli di Ulla Jhonson, Mango e Topshop.E per la sera? Meglio scegliere formati più piccoli, come le clutch di Michael Kors, le versioni a semicerchio di Cult Gaia o piccole e rotonde rigorosamente a tracolla. Se invece se ne ha già una in armadio, basta seguire i tutorial per applicare pompon e applicazioni: perfetti i Diy spiegati passo per passo su Etsy.