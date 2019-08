Moda, da Ilary Blasi a Elena Santarelli: tutte pezze per il cappello di paglia

Mercoledì 14 Agosto 2019, 11:38 - Ultimo aggiornamento: 14-08-2019 12:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Calato sugli occhi, o magari su grandi occhiali scuri, per divertirsi a giocare con il look da diva. O portato all’indietro, in stile bambola, a regalare un effetto “cornice” al viso. Indossato, incurvando lievemente la falda, in stile cowboy o magari decorato con nastri e fiori per un’immagine romantica. Il copricapo non è mai solo un accessorio dell’outfit, ma uno strumento per raccontarsi e, quest’anno, per mostrarsi attente alla moda. A giudicare da passerelle e vetrine, infatti, quest’estate nel guardaroba non può mancare il cappello in paglia, meglio se a falda larga.Basta guardarsi intorno per rendersene conto. O navigare sui social. Sfrangiato, calato sulla fronte, impreziosito con decorazioni di conchiglie, Ilary Blasi lo usa spesso al mare, in spiaggia o in barca, in abbinamento a costumi minimal. Si fa sedurre dalla tesa ampia pure Andrea Delogu, che punta su uno stile d’altri tempi, tenendola con le mani per farne “maschera” di un selfie. Semplice ma anche questo a falda larga il cappello in paglia che indossa Tosca D’Aquino in spiaggia per ripararsi dai raggi solari e comporre un look da star, perfettamente rispondente agli ultimi canoni di stile, tra abiti lunghi, morbidi, in voile. Veronica Maya usa il cappello per proteggersi dal sole ma la consuetudine finisce per farsi quasi vezzo di famiglia. Lo portano anche il marito Marco Moraci e la figlia Katia. Tesa ampia per Maria Monsè, con copricapo decorato con applicazioni gioiello.Il cappello si conferma irrinunciabile elemento di stile per Elena Santarelli che predilige un design più rock, di impostazione cowboy. In abbinamento al costume, l’effetto è country ma soprattutto esotico. Impossibile resistere. Cede a fascino e trend della paglia, preferendo però la falda più stretta, Matilde Brandi che ne fa dettaglio dell’outfit da spiaggia, insieme a bikini essenziali e grandi bracciali. Stessa linea per Nancy Brilli e pure per Elisa Isoardi. Il modello si fa essenziale, restringendo la propria falda per venire incontro alle tendenze estive, e in questa nuova veste e soprattutto dimensione seduce anche Flora Canto. Nessun problema per chi non ama la paglia. Più del materiale, infatti, a fare tendenza è il modo in cui il cappello viene indossato. Prima regola, non prendersi eccessivamente sul serio.