Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, amore a cielo aperto: le prime foto della coppia

Amore nato sotto i riflettori. Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, a distanza di mesi, non si nascondono più. Inizialmente non hanno reso noto il loro legame, ma a dicembre l'attrice aveva confermato la relazione senza sbilanciarsi troppo, ma con un semplice: «Stiamo bene». Conosciuti sul set del film L’ombra del giorno, dove hanno recitato nei panni di Anna e Luciano, una coppia di innamorati, per i due è scattato il colpo di fulmine. Il film uscirtà il 24 febbraio e nel frattempo i due colleghi hanno reso pubblica la loro storia d'amore. Su Instagram, l'attrice 23enne ha aggiunto le prime foto di coppia scattate con Riccardo Scamarcio per un servizio su D Repubblica.

La scintilla scoppiata fra i due, ha spinto Scamarcio a lasciare la sua ex compagna, Angharad Wood, da cui ha avuto anche una figlia, lasciando che tornasse a Londra e abbandonasse la casa in cui vivevano insieme. L'attore, estremamente riservato riguardo la sua vita privata, non ha aggiunto però dettagli sulla love story. Nel corso dell'intervista a DRepubblica ha chiarito: «Non voglio commentare la legittima curiosità verso qualcosa di bellissimo come l’amore. E il motivo è una questione di principio, cioè che sono fatti nostri».