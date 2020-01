Kate Moss e la figlia Lila insieme alla Fashion Week di Parigi (e sono due gocce d'acqua)

Piccole top model crescono. Lila Moss, 17 anni, figlia di Kate dalla mamma non ha ereditato solo sguardo e lentiggini ma anche la passione per lamoda. mamma e figlia si sono presentate insieme alla sfilate parigine durante la Fashion week. E la somiglianza è davvero impressionante. Lila nel 2018 è stata annunciata come volto di Marc Jacobs Beauty. Zigomi affilati, sguardo felino, capelli raccolti e una bocca che sembra disegnata: la giovane Moss manda già in visibilio i fan.

