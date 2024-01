Kate Moss compie 50 anni, festa extralusso a Parigi con il fidanzato Nikolai: menu, invitati vip e balli fino alle 2 di notte

Kate Moss, la top delle top, il nome al cui cospetto le varie Kendall e compagnia devono ancora inchinarsi, ha festeggiato i suoi 50 anni. E lo ha fatto in grande stile: con un party extralusso all'esclusivo ristorante Laurent di Parigi e innumerevoli amici vip. Stella McCartney, Venus Williams e altri very important invitati si sono riuniti in grande stile per festeggiare il mezzo secolo della divina, icona della moda (e del gossip) anni Novanta.

Gli outfit

Al fianco di Kate, fasciata in un abito di pizzo nero, il compagno Nikolai von Bismarck, fotografo di 37 anni, e la figlia Lila di 21 anni, oltre a buona parte del mondo fashion che conta. Tra gli invitati la stilista Stella McCartney in un minidress animalier e l’editor in chief di Vogue UK Edward Enniful.

Venus Williams, la nota sportiva del gruppo, ha optato invece per un look maschile con tanto di cravattino.

Il menu e la serata

Sul menu brioche con caviale Golden, insalata di aragosta con confit di merluzzo preparati dalle sapienti mani dello chef Mathieu Pacaud. Da bere, il cocktail a base di champagne tipico del locale, il Saint Laurent Spritz (che da solo costa 23 sterline). Kate, a quanto racconta chi l'ha avvistata, ha ballato non stop dalle 22.30 alle 2 di mattina, intermezzando il tutto con aneddoti su conoscenze comuni (Mick Jagger) e sfilate improvvisate nell'area fumatori. Una volta party girl, per sempre party girl.