Ralph Lauren lancia la Pink Pony Collection per la lotta contro il cancro: i capi iconici si tingono di rosa

Mercoledì 10 Ottobre 2018, 19:54 - Ultimo aggiornamento: 10-10-2018 20:30

I capi iconici di Ralph Lauren si tingono di rosa per la The Pink Pony Collection, l'iniziativa mondiale che il brand americano promuove per la lotta contro il cancro. La linea è ancorata alla nuova T-shirt con la grafica "Live Love”. La collezione donna, invece, celebra i classici Polo Ralph Lauren come le polo e le maglie da rugby; le felpe girocollo o con cappuccio in pile con grafiche e dettagli aggiornati; i maglioni a trecce, stile cricket o con fantasie ispirate alle bandiere.Tra i pezzi chiave una giacca sportiva basata su quelle indossate allo stadio con un intricato ricamo retro ispirato a New York e una giacca in pelle in una fresca tonalità di rosa chiaro ispirata al mondo del motociclismo. Le collezioni uomo e bambino includono le classiche polo e maglie da rugby, le felpe con cappuccio in pile e i maglioni, tutti aggiornati grazie alla nuova e fresca colorazione rosa chiaro. Anche gli accessori subiscono questa custmoizzazione, ed includono un classico cappello in maglia a trecce in misto lana e cashmere, una sciarpa con stampa mimetica e un cappellino da baseball, borse di tela modello tote, borsette e borsellini con patch ispirati alla borsa da postino e un divertente braccialetto con charm.Il 100% del prezzo d’acquisto alla vendita, ricavato da ogni T-shirt nella colorazione rosa chiaro e il 25% di ogni articolo della The Pink Pony Collection verrà devoluto a una rete internazionale di enti di beneficenza per il supporto nella lotta contro il cancro. Negli Stati Uniti, i proventi beneficiano il Pink Pony Fund della Polo Ralph Lauren Foundation. The Pink Pony Collection è disponibile dal settembre 2018 in tutto il mondo in selezionati negozi Ralph Lauren, su ralphlauren.com, da Macy's e presso selezionati negozi.