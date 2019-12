Al Bano, Romina Power ricorda ancora mamma Jolanda: il tenero scatto con lei e la figlia

«Ricordi fermi nel tempo». Con queste parole Romina Power accompagna una foto tratta dall'album di famiglia che la vede insieme a mamma Jolanda e a una delle sue figlie. La cantante continua così a rendere omaggio all'ex suocera, scomparsa pochi giorni fa. Per la mamma di Al Bano Carrisi ha sempre nutrito un grande affetto, anche dopo la separazione. «Una delle persone che ho amato di più», ha scritto nel giorno della sua morte per poi spiegare nel post successivo che non poteva presenziare al funerale.

«Ognuno vive il dolore a modo suo», ha spiegato annunciando la sua assenza alla cerimonia. Qualche riga più su precisava che le aveva promesso di festeggiare il compleanno insieme a gennaio. Il mese prossimo Jolanda Ottino avrebbe compiuto 97 anni. Donna meridionale e punto di riferimento per l'intera famiglia Carrisi, ha lasciato un vuoto nel figlio e in tutti i nipoti, ma anche nei fan della coppia più famosa della canzone italiana.

Romina ha ammesso di essere stata trattata come una figlia e oggi ha scelto di continuare a renderle omaggio con uno scatto palesemente felice. Tre donne, tre generazioni differenti e momenti in cui i dolori che la vita ha riservato loro erano ancora troppo lontani. Più tardi Romina e mamma Jolanda avrebbero sofferto per la scomparsa di Ylenia Carrisi, la primogenita della coppia, e poi per la fine del matrimonio con Al Bano.

La foto, scattata sul finire degli anni Ottanta, le mostra abbracciate e sorridenti. Ricordi che scaldano il cuore e restano indelebili.

